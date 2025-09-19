Volley, Amir Tizi-Oualou: "Modena, il mio sogno"

Dopo una settimana di allenamenti è il suo momento: Amir Tizi-Oualou è pronto a prendersi la sua Modena, e ora che stanno tornando i nazionali la squadra sta prendendo forma dalle sue mani. Ieri pomeriggio il regista francese si è raccontato per la prima volta alla stampa, partendo dalla firma con la Valsa Group.

Francia, poi Polonia poi Modena: cosa è successo nella tua estate?

"Una decisione difficile in estate. Avevo già firmato per il Czestochowa in gennaio, avevo già parlato con Modena ma le situazioni qui non erano ancora definite e avevo paura di rimanere senza squadra. Però appena c’è stata l’opportunità reale di venire qui non ho esitato un minuto, era il mio sogno fin da quando ero un ragazzino".

Dice davvero?

"Ero venuto qui una volta da bambino, con mio padre, a vedere Modena ed Earvin Ngapeth. Era il primo match di pallavolo che vedevo nella mia vita, l’ho visto qui al PalaPanini e mi sono innamorato, tenendo anche conto che per noi, in Francia, Earvin è il miglior giocatore di tutti i tempi. Per i giovani è normale seguire i propri idoli, io voglio provare a seguire i passi di Earvin".

Come è stata la sua prima settimana a Modena?

"Dura! Con lo staff medico, atletico, la stampa, c’erano un sacco di cose da fare. Adesso sto iniziando a conoscere meglio la città, come funzionano le cose, a giocare a pallavolo, mi sto abituando".

Cosa si aspetta dalla stagione?

"Una domanda difficile: dovremo cercare di esprimerci al meglio. Non so quale sarà, il nostro meglio, però daremo tutto e sarà interessante capire nel futuro dove potremo arrivare".

Intanto si sta già allenando con Davyskiba, Perry, Buchegger?

"Certamente anche solo due o tre anni fa non mi aspettavo di giocare con campioni di questo tipo, ma era il mio obiettivo: è la mia prima volta fuori dalla Francia, ma mi hanno accolto benissimo, sono felice di essere con loro e sono sicuro che creeremo un bel gruppo".

Intanto purtroppo la Francia è uscita dai Mondiali...

"Già: chiaro che dopo l’oro olimpico e tante altre pazze medaglie la gente si aspetta sempre di più, ma non possiamo dire che non abbiano dato il massimo. Dispiace molto, sono molto triste, a volte va meglio a volte no: dobbiamo accettare il risultato del campo, l’Argentina ha giocato una grande partita".

In estate ha giocato la Vnl, cosa le hanno detto di Modena Giani e Ciamarra?

"Soprattutto Roberto mi ha parlato tanto di Modena: mi fido di lui, tantissimo, se uno come lui che ha girato tanti club dice che è il miglior posto del mondo dove fare volley vuol dire che è così".

Alessandro Trebbi