Volley, assaggio di A1 femminile. La Cbf Balducci resta a mani vuote. Omag migliore in attacco e a muro

OMAG MT

3

CBF BALDUCCI

0

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Ortolani 15, Bracchi 8, Nicolini n.e., Brancher n.e., Cecchetto (L), Piovesan 12, Parini n.e., Meliffi, Kochurina 8, Tellone (L), Caruso 12, Nardo n.e., Straube 2. All. Bellano.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bresciani, Batte n.e., Sismondi n.e., Kokkonen 15, Kockarevic 4, Bonelli 2, Mazzon 4, Piomboni 1, Ornoch, Caforio (L), Crawford 4, Clothier 2, Decortes 12. All. Lionetti.

Parziali: 25-22, 25-23, 25-16.

La Cbf Balducci è battuta in tre set dalla Omag-MT San Giovanni in Marignano nella semifinale del Trofeo SEA Gruppo al PalaMegabox di Pesaro: oggi alle 15.30 le arancionere sfideranno il Levski Sofia (superata per 3-0 dalle padrone di casa della Megabox) nella finale per il 3° posto. Si spera che oggi le maceratesi possano esprimere una migliore pallavolo considerando che tra una settimana sarà campionato e sono finiti i tempi delle prove. La sfida con le romagnole, già vista in allenamento congiunto lo scorso 13 settembre a Macerata, premia oggi la squadra di coach Bellano più concreta in attacco e a muro (11 vs 7 e 40% vs 34%), guidata dai 15 punti Ortolani e dai 12 di Piovesan e Caruso (6 muri). Per la Cbf Balducci in doppia cifra Kokkonen (15) e Decortes (12).

Nel primo set non bastano gli 8 punti di Kokkonen (54%), le romangole tengono il vantaggio accumulato e resistono al ritorno della formazione arancionera nel finale (25-22). Nel secondo la squadra di coach Lionetti parte meglio, poi il set si incanala sui binari dell’equilibrio, il finale è di marca romagnola con l’attacco maceratese che è più in affanno nonostante i 6 punti di Decortes, ne approfittano Bracchi e Ortolani (25-23). Nel terzo set la Cbf Balducci va in difficoltà sin dai primi punti e la Omag-MT gestisce il vantaggio fino al 25-16 finale. "Loro – dice la schiacciatrice maceratese Nicole Piomboni – sono state molto brave, a partire dalla battuta, e ci hanno messo in difficoltà. Per noi è emerso chiaramente su cosa dobbiamo lavorare: muro e difesa". L’analisi del libero Giorgia Caforio: "Sicuramente dobbiamo lavorare ancora tanto, soprattutto sull’approccio iniziale: dobbiamo imparare a partire subito forti già dai primissimi punti".