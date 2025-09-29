Volley, azzurri in trionfo a Fiumicino: “Siamo nella leggenda”

Tutti giù dal carro, non solo dall’aereo.

Il tempo di prendersi gli applausi della folla festante che li ha accolti a Fiumicino, provenienti dalle Filippine sul volo Emirates via Dubai, e per gli azzurri campioni del mondo del volley è già ora di mettere le cose in chiaro. Come fa Simone Anzani, uno di quelli che la vittoria-bis ha ripagato delle sofferenze, vedi un doppio stop per problemi cardiaci.

«Oggi sono tutti sul carro, è bello far ricredere chi ci ha massacrato dopo il girone», ha detto Anzani al microfono di Sky Sport: «La qualità c‘è sempre stata, il giudizio in Italia è sempre sul momento e non sul percorso».

Oggi Anzani è vice capitano, il capitano è Simone Giannelli al quale il centinaio di tifosi che ha atteso gli azzurri al Terminal 3 ha urlato «Alzala Capitano!», vedendolo con la Coppa del Mondo in mano. Giannelli si era emozionato dopo la vittoria nel salutare Daniele Lavia, presente negli studi Rai. Lacrime per entrambi, il capitano ha portato la maglia dello schiacciatore infortunato sul podio: «Abbiamo realizzato una doppietta pazzesca ed abbiamo scritto, assieme alle ragazze, una pagina di storia dello sport italiano», ha detto Giannelli.

"Abbiamo lavorato tutta l'estate _ ha detto il ct Fefé De Giorgi _, è stato un percorso lungo e i ragazzi sono stati tutti molto coinvolti. Questo è un gruppo speciale ma non perché i ragazzi siano perfetti, speciali significa che si danno agli altri, non lasciano nessuno indietro. Sono molto vicini tra di loro e hanno fatto tutto un percorso con la voglia di migliorarsi e quando metti tutte le componenti poi l'allenatore non deve fare danni. Siamo passati dalla storia alla leggenda".

Il più contento di tutti forse è il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, che si gode il risultato delle proprie scelte: «Il segreto lo conosciamo tutti: lavorare, lavorare, lavorare. Velasco e De Giorgi? Ce li abbiamo noi ed è già tanto. Sono importantissimi, ma come ho sempre detto è il sistema che funziona. Sono due gruppi eccezionali, hanno qualcosa dentro oltre ad essere atleti eccezionali. L’immagine è quella di ragazze e ragazzi sorridenti che hanno fatto innamorare l’Italia per il modo di esprimersi, il modo di giocare e il modo di essere. Per noi è importante questo: portare fuori la consapevolezza che la pallavolo è lo sport di tutti. Niente succede per caso».