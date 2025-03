Volley B maschile e b1 femminile. Osimo non potrà sbagliare contro San Marino. Falconara con un Ficosecco in più contro Bottega

Dopo una settimana di sosta le squadre di B maschili e femminili di volley riprendono il cammino in campionato. La capolista Osimo riparte dal PalaBellini e la squadra di Pascucci non potrà sbagliare conto San Marino visto che la seconda, Rubicone, ha un impegno agevole contro Bellaria, ultima della classe e ha solo tre punti di svantaggio rispetto ai senzatesta. Ma è un San Marino che scende a Osimo forte di sette vittorie di fila. E’ derby per Castelferretti e Loreto rispettivamente contro San Severino e Macerata. Falconara, con Ficosecco in più, ospita Bottega. Nel femminile Jesi ospita le venete di Castel D’Azzano, la Clementina domani a Mestrino.

B maschile (girone E), 17esima giornata. Oggi: Macerata-Loreto (ore 17), Bellaria Igea Marina-Rubicone, Osimo-San Marino (ore 17:30), San Severino Marche-Castelferretti (ore 18), Falconara-Bottega (ore 18), Forlì-Sir Umbria. Classifica: Osimo 42; Rubicone 39; Macerata 32; Castelferretti 31; Loreto, San Marino e Sir Umbria 29; Forlì 23; Falconara 20; San Severino 18; Bottega 16; Montorio 14; Riccione 11; Bellaria Igea 3.

B1 femminile (girone C), 17esima giornata. Oggi: Riccione-Giorgione, Jesi-Arena (ore 17:30), Imoco-Vicenza, Teramo-Cesena, Ravenna-Bologna. Domani: Aduna-Forlì, Eagles Mestrino-Clementina (ore 18). Classifica: Bologna 40; Vicenza 34; Riccione 32; Cesena 30; Imoco, Giorgione e Aduna 28; Ravenna 27; Arena 23; Jesi 21; Forlì 17; Clementina 12; Eagles 10; Teramo 6.