Volley b maschile. Sir Academy a San Marino. Trestina attende Magione

PERUGIA – Nel campionato di serie B maschile la Sir Its Umbria Academy Perugia oggi pomeriggio è di scena alla corte della Promopharma San Marino; gli stranieri hanno lo schiacciatore Samuel Frascio, i block-devils l’opposto Simone Pellicori. In serie B2 femminile è derby per la Femac Trestina che nel suo palazzetto (ore 21) ospita la Reby Servizi Tmm Magione; altotiberine ottimiste con la centrale Matilde Vibi, nelle fila ospiti c’è la schiacciatrice Elena Cappelli. La Lucky Wind Antico Pastificio Foligno-Trevi è di scena al Pala-Gallinella (ore 18) con la Frascati Volley Club; fiducia biancoazzurra nella opposta Valentina Viola, tra le laziali occhio alla regista Camilla Chiodi. La Fail Group Marsciano Magione torna al palasport Pippi-Tiberi (ore 21) e riceve la Assitec Sant’Elia Fiumerapido; le locali spingono con la libero Elisa Fagioli, le ospiti hanno la schiacciatrice Caterina Miecchi.