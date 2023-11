Volley b1 donne. La Clai di Caliendo non sbaglia in casa. Pavia ko 3-0, domenica torna Turrini La Clai Imola ha vinto senza difficoltà la sfida interna con Pavia per 3-0. Nel prossimo turno, alla Palestra Volta, arriverà la Fatro Ozzano dell'ex tecnico Clai Manuel Turrini. Una partita importante per la squadra di Nello Caliendo che si trova al secondo posto in graduatoria.