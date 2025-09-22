Prosegue la preparazione della Sir Susa Scai Perugia. E prosegue con una vittoria per i Block Devils nell’amichevole contro Cisterna, a distanza di sette giorni da quella disputata la scorsa settimana, sempre contro i laziali ma al PalaBarton. Lorenzetti va a caccia di risposte, sempre ovviamente orfano dei nazionali con i Mondiali nelle Filippine che stanno entrando nel vivo. Con Cisterna finisce 3-1 per la squadra di Lorenzetti.

L’allenamento congiunto con la squadra di coach Daniele Morato ha dato ulteriori indicazioni allo staff tecnico bianconero in vista dell’imminente inizio della stagione agonistica, che si aprirà tra un mese esatto, con il posticipo della prima giornata di regular season, in programma martedì 21 ottobre alle 20:30 in trasferta all’Opiquad Arena con la Mint Vero Volley Monza.

La Lega Pallavolo Serie A ha infatti ufficializzato la programmazione delle prime 4 giornate del Campionato di Superlega 2025/26, che quest’anno avrà un esordio “anomalo”, con le prime giornate che si giocheranno tutte tra lunedì 20 e martedì 21, a causa del periodo di riposo imposto della Federazione Internazionale (FIVB) agli atleti impegnati nei Campionati del Mondo, in corso nelle Filippine fino a domenica prossima, 28 settembre.

Ecco il tabellino del test congiunto disputato sabato.

1-3 ((14-25, 21-25, 25-11, 18-25)

Cisterna Volley: Finauri (L), Barotto 4, Tarumi 5, Lanza 7, Fanizza, Diamantini, Salsi, Mazzone 8, Guzzo 7, Luwa ne, Tosti 3, Pedercini (L), Muniz 4. All.: Morato

Sir Safety Perugia: Argilagos 2, Severini, Dzavoronok 4, Cvanciger 4, Pellicori 2, Maretti 4, Cassieri, Ben Tara 13, Solè 9, Colaci, Plotnytskyi, Gaggini, Crosato 9. All.: Lorenzetti