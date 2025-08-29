Volley. Bartoccini Perugia, un mese al via. Fiesoli: "Il gruppo c’è. Aria positiva»

PERUGIA – Ad un mese dal debutto nel campionato di serie A1 femminile le squadre stanno trasformando il lavoro individuale in lavoro di gruppo. La Bartoccini Mc Restauri Perugia continua a sudare in palestra sotto la guida del preparatore atletico Carboni e dello staff tecnico composto da Giovi e Marangi. Prima di effettuare le verifiche sul campo, le magliette nere cercano di crescere concentrandosi su loro stesse.

L’esperta schiacciatrice Alessia Fiesoli coglie l’occasione per fare il punto sulla preparazione: "Queste prime settimane rispecchiano quelle che erano le mie aspettative, cioè di trovare un ambiente familiare in cui si può lavorare con tranquillità. Sono molto contenta di questo. Ancora è un po’ presto per parlare di gruppo. Servirà tempo per perfezionare certi meccanismi e certe intese, ma possiamo dire che si respira un’aria assolutamente positiva. Io, anche se sono nuova, avendo già calcato i campi di queste categorie ed essendo una delle più anziane della squadra, sono pronta a supportare le compagne più giovani e a fare un po’ da collante. Mi è già capitato in altre esperienze di ricoprire un ruolo simile e sono pronta a farlo anche qui.

L’attività di team building svolta nella giornata di rafting è stata un’esperienza molto divertente, soprattutto all’inizio. Poi, siamo state colte da una pioggia battente durante l’attività. Le guide ci hanno detto che non gli era mai capitato di fare rafting sotto una tempesta così forte, ma nonostante tutto ne siamo uscite lavorando di gruppo. È stato un vero ‘team building’ a tutti gli effetti e questo può essere una metafora su quello che ci aspetta in questo campionato. L’insegnamento è che dalle difficoltà possiamo sempre uscirne vincenti facendo squadra e aiutandoci a vicenda".

Alberto Aglietti