Volley. Black Angels in campo nella capitale. C’è il "Memorial Simonetta Avalle»
Quadrangolare per ricordare una delle figure più significative della pallavolo femminile italiana. Bartoccini, semifinale con Roma.
Fine settimana romano per la Bartoccini MC Restauri Perugia, che oggi e domani sarà protagonista della prima edizione del “Torneo Roma Capitale – Memorial Simonetta Avalle”, quadrangolare organizzato per ricordare una delle figure più significative della pallavolo femminile italiana: storica giocatrice della Nazionale italiana e punto di riferimento per la disciplina negli anni ’60 e ’70, vanta 83 presenze in azzurro. Avalle ha lasciato un segno indelebile come atleta e come donna di sport, ed è oggi ricordata come esempio di passione e dedizione. Sabato 27 settembre aprirà la manifestazione la sfida tra le Black Angels di coach Giovi e la formazione di casa della SMI Roma Volley. Fischio d’inizio alle ore 16.00. A seguire, spazio all’altra semifinale tra Il Bisonte Firenze e l’Akademia Sant’Anna Messina (ore 18.30). Domenica, invece, le finali con in palio il terzo e quarto posto (ore 15.00) e a seguire la finalissima per il titolo (ore 17.30). Il torneo si svolgerà presso il PalaTiziano di Roma. Programma gare: oggi alle 16 SMI Roma Volley vs Bartoccini MC Restauri Perugia, alle 18.30 Il Bisonte Firenze vs Akademia Sant’Anna Messina. Domani alle 15 Finale 3°/4° posto, alle 17.30 Finale 1°/2° posto.
Gli incontri saranno trasmessi in diretta sui canali YouTube ufficiali della FIPAV Roma e della FIPAV Lazio, offrendo così agli appassionati la possibilità di seguire da vicino il percorso della Bartoccini MC Restauri Perugia.
