Volley. Black Angels in campo nella capitale. C’è il "Memorial Simonetta Avalle»

Fine settimana romano per la Bartoccini MC Restauri Perugia, che oggi e domani sarà protagonista della prima edizione del “Torneo Roma Capitale – Memorial Simonetta Avalle”, quadrangolare organizzato per ricordare una delle figure più significative della pallavolo femminile italiana: storica giocatrice della Nazionale italiana e punto di riferimento per la disciplina negli anni ’60 e ’70, vanta 83 presenze in azzurro. Avalle ha lasciato un segno indelebile come atleta e come donna di sport, ed è oggi ricordata come esempio di passione e dedizione. Sabato 27 settembre aprirà la manifestazione la sfida tra le Black Angels di coach Giovi e la formazione di casa della SMI Roma Volley. Fischio d’inizio alle ore 16.00. A seguire, spazio all’altra semifinale tra Il Bisonte Firenze e l’Akademia Sant’Anna Messina (ore 18.30). Domenica, invece, le finali con in palio il terzo e quarto posto (ore 15.00) e a seguire la finalissima per il titolo (ore 17.30). Il torneo si svolgerà presso il PalaTiziano di Roma. Programma gare: oggi alle 16 SMI Roma Volley vs Bartoccini MC Restauri Perugia, alle 18.30 Il Bisonte Firenze vs Akademia Sant’Anna Messina. Domani alle 15 Finale 3°/4° posto, alle 17.30 Finale 1°/2° posto.

Gli incontri saranno trasmessi in diretta sui canali YouTube ufficiali della FIPAV Roma e della FIPAV Lazio, offrendo così agli appassionati la possibilità di seguire da vicino il percorso della Bartoccini MC Restauri Perugia.