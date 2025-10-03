Volley. Block devils a pieno ritmo. Domenica si vola in giappone

PERUGIA – In Giappone per ultimare la preparazione in vista dell’avvio della nuova stagione. Sarà questa l’ultima rifinitura della Sir Susa Scai Perugia prima del via nella superlega maschile. La formazione bianconera sta proseguendo il programma di allenamenti con il gruppo che ormai è quasi tornato al completo. Gli azzurri Simone Giannelli e Roberto Russo sono già rientrati a Perugia e si aggregheranno ai compagni da sabato. Domenica i block-devils partiranno alla volta del Sol Levante, una tournée intercontinentale finalizzata alla promozione della squadra e dei propri sponsor. L’evento clou sarà un doppio match amichevole con la formazione denominata Suntory Sunbirds, che andrà in scena all’Ariake Arena, impianto nuovissimo, costruito in vista delle olimpiadi di Tokio 2020 dove sono in programma due match in due giorni (il 7 e 8 ottobre) che sono già sold-out in entrambe le date. Perugia sarà ospite d’onore alla sede della ambasciata italiana il 9 ottobre, in occasione della giornata dello sport italiano nel mondo. Nel frattempo, la seconda squadra del club targata Sir Its Umbria Academy Perugia, che si appresta a disputare un altro campionato di serie B maschile, ha vinto il torneo ‘Rieti Centro Italia’ che vedeva partecipare la Volley Cascia e la Ecosantagata Civita Castellana. Il premio come miglior giocatore è andato allo schiacciatore perugini Lorenzo Maretti, che in tutta la fase della preparazione ha dato un supporto fondamentale, insieme ad altri suoi compagni, alla prima squadra in attesa del rientro dei nazionali impegnati nelle Filippine. Il martello è stato autore di una prestazione da assoluto protagonista con 22 punti. Alberto Aglietti