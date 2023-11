Volley c maschile. Colombiera cede all’EcoSavona dopo un buon avvio Sabazia EcoSavona batte Volley Colombiera 3-1 in una partita in cui gli spezzini non sono riusciti a mantenere il vantaggio iniziale. Risultati della 2ª giornata: Finale 6, Albisola, Sant'Antonio 5, Admo, Vbc Savona 4, Cus Genova, Sabazia 3, Colombiera, Colombo, Imperia, Chiavari 0.