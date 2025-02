Volley Coppa Italia, Conegliano è un treno senza fermate

Conegliano non si ferma, rischia in un paio di set ma prosegue la sua marcia inarrestabile. Il treno delle vittorie si allunga a 39 partite consecutive, delle quali quattro nella passata stagione e le altre in questa. La prima semifinale della Coppa Italia Frecciarossa che si tiene in questo weekend all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno è finita in tre soli set grazie alla superiorità delle venete allenate da Daniele Santarelli. Tutti i set contro l’Igor Novara sono stati molto combattuti, la squadra di Lorenzo Bernardi, vice di Julio Velasco alle Olimpiadi di Parigi, ha fatto tutto quello che ha potuto contro una formazione al momento superiore a tutte, non solo a livello italiano. Il muro finale di Fahr e Haak ha sigillato un incontro finito 3-0 (25-21, 25-23, 25-23) per le venete, in attesa di conoscere il nome della avversaria nella finale di domenica, che uscirà dalla seconda semifinale tra la Milano di Paola Egonu e lo Scandicci di Kate Antropova, le due opposte azzurre d’oro a Parigi.

Conegliano ha distribuito benissimo il gioco, tanto che alla fine la topscorer è stata l’opposta Haak con 15 punti, ma solo uno più della centrale Sarah Fahr (con 5 muri), mentre la stella brasiliana Gabi si è fermata a 11. A Novara non sono bastati i 17 di Tolok, tutti in attacco, e i 10 di Mims.

La due giorni bolognese è anche l’occasione per il ct Velasco di vedere all’opera le migliori italiane di A2, con uno stage che il ct ha tenuto al Pala Jessie Owens di Calderino, a pochi chilometri dall’Unipol Arena. Lo stesso impianto ospiterà domenica mattina un torneo riservato ai mini-pallavolisti in memoria di Elisabetta Velabri, presidentessa della Pallavolo Bologna scomparsa pochi giorni fa. Prima della finale della Coppa Italia di A1 si terrà quella di A2 tra San Giovanni in Marignano, che avrà quasi mille tifosi al seguito, e l’Itas Trentino allenata dall’ex ct Davide Mazzanti.

Il tabellino. PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-0 (25-21 25-23 25-23)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 1, Braga Guimaraes 11, Fahr 14, Haak 15, Zhu 10, Chirichella 3, De Gennaro (L), Lubian 3, Lukasik, Seki, Bardaro. Non entrate: Lanier, Adigwe, Eckl (L). All. Santarelli.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Ishikawa 2, Bonifacio 2, Alsmeier 7, Tolok 17, Aleksic 7, Bosio 3, Fersino (L), Mims 10, Mazzaro 1, De Nardi. Non entrate: Villani, Squarcini (L), Bartolucci, Akimova. All. Bernardi. ARBITRI: Vagni, Canessa. NOTE - Spettatori: 6850, Durata set: 27', 29', 28'; Tot: 84'. MVP: Fahr.