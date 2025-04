Volley da record. Sir Perugia, sabato al via le semifinali scudetto. En plein di presenze ai playoff in 13 anni di superlega

Parte il conto alla rovescia: meno due giorni all’inizio delle semifinali scudetto. Per il club del presidente Sirci questa sarà la dodicesima partecipazione ai Play Off di Superlega: un dato incredibile, se rapportato al fatto che la Sir Susa Vim Perugia milita nella massima serie di pallavolo italiana da 13 stagioni: un en plein considerando lo stop, nel campionato 2019-2020, a causa del Covid. Dal suo esordio la Sir ha sempre centrato la qualifica alla seconda fase del campionato, quella dei play off, fermandosi ai quarti solo in due stagioni (2012-2013 e 2022-2023) e arrivando in finale scudetto 7 volte (e in semifinale 3 volte).

Un altro numero da record riguarda il condottiero dei Block Devils, coach Angelo Lorenzetti, alla sua seconda stagione consecutiva alla guida della Sir Susa Vim Perugia: per il tecnico bianconero sono ben 17 le partecipazioni ai play Off, con 11 finali all’attivo. Coach Lorenzetti si è laureato campione d’Italia 5 volte, di cui una volta, la scorsa stagione (2023/2024) alla guida della Sir. Tra i giocatori di casa bianconera il “recordman” a livello di partecipazioni ai play off è Massimo Colaci, con 17 partecipazioni. Di queste 17, per il libero alla sua ottava stagione consecutiva a Perugia, 7 lo vedono protagonista con la maglia biancone. Dalle parti della Lube invece c’è l’ex centrale di casa Sir, Marko Podrascanin (a Perugia per 4 stagioni consecutive dal 2016 al 2020) con 16 partecipazioni ai play off.

Tra i Block Devils capitan Giannelli è alla sua 11° partecipazione, Seba Solè alla decima, Davide Candellaro all’ottava. Yuki Ishikawa, Alessandro Piccinelli e Oleh Plotnytskyi sono alla sesta partecipazione, Agustin Loser, Kamil Semeniuk e Jesus Herrera alla terza e Ben Tara alla seconda partecipazione. Al loro esordio assoluto nei play off di Superlega Nicola Cianciotta, Francesco Zoppellari e il neo arrivato Łukasz Usowicz.