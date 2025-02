Volley. De Cecco sta male. Tesserato Uriarte

Tegola per Modena e per Alberto Giuliani a ridosso dell’ultima gara di regular season, delicata perché i gialloblù hanno 3 punti in più su Cisterna e in casa dell’Allianz dovranno difendere l’ottavo posto. L’ex Lube De Cecco (foto) ha problemi di salute e così, col rischio di uno stop, il club ha tesserato Uriarte. Questa la nota e la spiegazione della società emiliana: "De Cecco ha presentato episodi recidivanti di coliche renali a sinistra, gli accertamenti hanno evidenziato la presenza di calcolosi renale. L’eventualità di nuovi episodi non è prevedibile, preso atto di tale situazione e in via cautelativa, Modena ha deciso di tesserare il regista Nicolas Uriarte (classe 1990), che entrerà dunque a fare parte del roster di Modena Volley per il finale di stagione affiancando De Cecco e Meijs".

an. sc.