Volley: domani il debutto al mondiale per club. Sir Perugia, Gualberto: "Sarà una gara speciale»

PERUGIA – Vigilia elettrica nel mondiale per club 2023 che si gioca in India, deve difendere il titolo iridato che ha conquistato un anno fa la Sir Susa Vim Perugia. A Bangalore le avversarie di questa edizione non saranno le stesse. Solo le due squadre brasiliane di Belo Horizonte non sono cambiate, per il resto ci sono gli indiani Ahmedabad, i turchi di Ankara ed i giapponesi di Mino. La squadra bianconera cerca di abituarsi all’impianto sportivo del Koramangala Indoor Stadium. È il centrale brasiliano Flavio Resende Gualberto a parlare alla vigilia: "Giovedì affronteremo Minas, una squadra che conosco benissimo. Ho giocato e vissuto lì tanti anni, conosco bene i giocatori e conosco bene lo staff. Sarà una partita speciale per me". Si è svolta ieri la conferenza stampa di presentazione dell’evento di fronte ai media indiani e con la presenza dei capitani delle squadre, tra cui il Wilfredo Leòn. Anche il centrale argentino Sebastian Solé ha fornito le sue sensazioni: "Minas è una squadra che ha dei giocatori importanti. Dovremo affrontarli con umiltà e con l’atteggiamento giusto, mettendo pressione con la battuta, restando organizzati in fase break e cercando di sviluppare il nostro gioco". In serata staff e squadra hanno ricevuto in hotel la visita del presidente Gino Sirci che, appena sbarcato a Bangalore, non ha voluto mancare di far sentire la propria vicinanza ai ragazzi: "Ho alte aspettative. I presupposti per difendere il titolo ci sono. Speriamo di farci onore, questo è quello che vogliamo".

Alberto Aglietti