Volley. Doppia trasferta di preparazione per i Block Devils. Domani test a Civitanova, sabato al palasport di Cisterna

PERUGIA - La Sir subito al lavoro. È cominciata a Perugia una nuova settimana di allenamenti e la preparazione pre-season è entrata ormai nel vivo per i Block Devils che, dopo il primo allenamento congiunto di sabato, in casa con Cisterna, sono attesi ora da un doppio appuntamento in trasferta: domani all’Eurosuole Forum di Civitanova e sabato al Palasport di Cisterna di Latina.

Alla ripresa di ieri mattina

i ragazzi sono stati impegnati nella consueta sessione di pesi in palestra, con il preparatore atletico Sebastian Carotti e hanno lavorato a gruppi con la palla sul taraflex.

Nel pomeriggio Angelo Lorenzetti e Massimiliano Giaccardi hanno guidato l’allenamento tecnico-tattico sul rettangolo di gioco.

Altri due giorni di doppie sedute per i ragazzi, che oggi e domani mattina svolgeranno prevenzione in palestra, e toneranno in campo per il lavoro tecnico-tattico anche domani pomeriggio mentre mercoledì, dopo la sessione del mattino, partiranno alla volta di Civitanova: il secondo allenamento congiunto di questa pre-season con la Lube, è un’altra prova utile per il gruppo, come aveva sottolineato il tecnico bianconero dopo il test con Cisterna.

"Queste occasioni sono utili per testare sul campo quanto provato in allenamento e anche per spezzare un po’ il ritmo. Anche sentire il “profumo della partita” è un’altra cosa; i ragazzi l’hanno interpretata bene, si inizia da qua e bisogna aggiungere, aggiungere, aggiungere…", ha detto coach Lorenzetti.