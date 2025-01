Volley, ecco Reggio Emilia: "Macerata, devi vincere"

"È una partita da vincere contro Reggio Emilia e per riuscirci dovremo stare tranquilli, pensare a non esasperare il gioco e limitare gli errori". Italo Vullo, dg del Banca Macerata Fisiomed, parla del match di domani alle 18 valido per la sesta giornata di ritorno dell’A2 di volley maschile. Le squadre sono divise da 4 punti: i maceratesi ne hanno 18 mentre gli avversari 14, in fondo alla classifica c’è Palmi con 13 punti. I maceratesi sono reduci dalla vittoria 1-3 a Siena. "Abbiamo dimostrato di essere una buona squadra - aggiunge - e sono convinto che possiamo fare molto bene rimanendo tranquilli". In simili casi non c’è bisogno di caricare la squadra, i giocatori si rendono conto da soli di quanto sia importante questa tappa e dovranno essere abili a gestire la pressione che comunque sarà anche sugli avversari, pure loro sono consapevoli che domani ci sarà uno snodo fondamentale del percorso per la permanenza nella categoria. "Sono gare - osserva Vullo - che si preparano da sole. Io sono ottimista". In settimana la squadra si è allenata molto bene e la vittoria a Siena ha avuto effetti positivi. "Quel successo ha dimostrato che la strada è quella giusta, che quando siamo sereni possiamo fare bene. È stata anche una gara in cui è stato molto importante chi è subentrato come Pozzebon, Ferri, Sanfilippo. In settimana siamo stati nelle scuole per coinvolgere più persone possibile e aumentare il sostegno al palas".