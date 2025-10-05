Volley. Ermgroup San Giustino al lavoro. Bartolini: "Buone indicazioni»

SIENA – Continua la preparazione al campionato di serie A3 maschile per una Ermgroup San Giustino che ha programmato un fitto calendario di appuntamenti. Di alto livello quello contro la Emma Villas Codyeco Lupi Siena affrontato senza lo schiacciatore Favaro e l’opposto Marzolla. Tre set in favore dei toscani (25-19, 25-22, 25-19) che hanno fatto valere la loro categoria superiore.

Lo schiacciatore Matteo Alpini, ex di turno, si è messo in luce. Coach Marco Bartolini ha detto: "Buone indicazioni, nonostante le due pesanti assenze e qualche cambio che ho dovuto operare. La strada è quella giusta, dobbiamo migliorare in battuta, mentre siamo andati bene a muro e in difesa".

Venerdì gli altotiberini si sono misurati con Arezzo (serie B) facendo giocare molto le riserve, il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 8 ottobre al palasport di via Anconetana contro la pari categoria Terni.

3-0 SIENA: Benavidez 23, Manavinezhad 12, Nelli 9, Compagnoni F. 9, Ceban 6, Rocca 4, Piccinelli (L1), Mastrangelo 2, Matteini, Bragatto, Bini (L2). N.E. – Mignano, Randazzo, Baldini. All. Francesco Petrella. SAN GIUSTINO: Alpini 17, Cipriani 9, Cappelletti 8, Compagnoni M. 6, Quarta 4, Biffi 3, Pochini (L1), Cherubini 2, Procelli 2, Masala, Tesone, Chiella (L2). All. Marco Bartolini.