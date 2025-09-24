Volley femminile A1. Cbf Balducci nel weekend al torneo di Pesaro

Acquista il giornale
di LORENZO MONACHESI
24 settembre 2025
La Cbf Balducci al lavoro per la sesta e penultima settimana di preparazione, dopo il difficile impegno nel Trofeo Città di Pordenone in cui le arancionere hanno affrontato Conegliano e Vallefoglia, un antipasto del prossimo campionato di Serie A1 Tigotà. Da oggi in poi Bresciani e compagne sono in palestra avendo nel mirino un altro importante appuntamento del pre-season. Sabato 27 e domenica 28 settembre, infatti, la formazione maceratese sarà protagonista al PalaMegabox di Pesaro del Trofeo SEA Gruppo, torneo cui partecipano tre squadre del massimo campionato italiano e una delle formazioni più importanti del campionato bulgaro: Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, Omag-MT San Giovanni in Marignano, Cbf Balducci Macerata e Levski Sofia. Le semifinali sono in programma sabato: alle 15 la Megabox affronterà il Levski Sofia; a seguire, intorno alle 17, la sfida tra Omag-MT San Giovanni in Marignano e Cbf Balducci Macerata, un vero e proprio derby tra le due neopromosse in A1. Il giorno successivo si disputeranno le finali: quella per il terzo e quarto posto prenderà il via alle 15.30; seguirà intorno alle 18 la finale che metterà in palio la vittoria nel 1° Trofeo SEA Gruppo. L’ingresso alle partite è libero. La prima parte della settimana prevede invece per le maceratesi quattro allenamenti di tecnica al palasport Fontescodella e due sedute di pesi.

