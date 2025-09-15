Volley Femminile. Bartoccini, serve alzare il ritmo. Pesa l’assenza di Romy Jatzko

PERUGIA – Il campionato di pallavolo di serie A1 femminile si avvicina per la Bartoccini Mc Restauri Perugia. La preparazione atletica prosegue, il primo test disputato contro la matricola San Giovanni in Marignano ha evidenziato un ritardo di condizione per la squadra umbra che ora dovrà accelerare nel ritmo e nell’intensità degli allenamenti per giungere al top tra tre settimane. Lo staff tecnico dovrà fare uno sforzo notevole per compensare l’assenza della schiacciatrice Romy Jatzko che ha rescisso pochi giorni fa. L’atleta tedesca che si era infortunata in nazionale a luglio, era arrivata il 12 agosto in Umbria, e dopo un mese di visite mediche e di allenamenti è stata costretta a tornare a casa. Ora anche la dirigenza dovrà darsi da fare per trovare una sostituta, con tutta probabilità straniera, una giocatrice che dovrà essere anche molto forte perché in posto-quattro serve un martello pesante. Chiunque sarà tesserata, essendo chiuso il mercato, dovrà attendere la riapertura dei termini e salterà le prime giornate. La prima giornata sarà giocata lunedì 6 ottobre in casa contro Vallefoglia, mentre la seconda è in programma il 13 ottobre in trasferta a Scandicci. Proprio contro la forte formazione toscana sarà concentrata la prossima verifica che è stata fissata per mercoledì 17 settembre. Il microciclo si concluderà domenica 21 settembre con l’amichevole casalinga contro Firenze, un altro test di grande interesse.

Alberto Aglietti