Volley femminile. Black Angels, c’è il test con Scandicci. Porte aperte oggi al PalaBarton

Il Pala Barton Energy apre oggi le porte al pubblico per ospitare un test di altissimo livello: la Bartoccini MC Restauri Perugia affronterà in amichevole, alle 17, la Savino Del Bene Scandicci. Un appuntamento di spessore che permetterà alle Black Angels di confrontarsi con una delle realtà più solide del campionato italiano, terza classificata nella scorsa regular season e arrivata fino alla semifinale dei playoff scudetto. Le ragazze di coach Giovi arriveranno all’appuntamento dopo giorni intensi. Dall’altra parte della rete ci sarà una Scandicci guidata ancora da Gaspari. Il roster toscano, ulteriormente rinforzato in estate, presenta nomi di primissimo piano: sono arrivate in sede di mercato le schiacciatrici Avery Skinner e Caterina Bosetti oltre all’ex Black Angels Gaia Traballi e alla centrale tedesca Camila Weitzel. Il palleggio è invece affidato alla coppia di grande esperienza formata da Ognjenović e Bechis, mentre il libero è sempre Castillo. L’opposta, lo ricordiamo, è Ekaterina Antropova, reduce dal trionfo al Mondiale in Thailandia. Difficile prevedere le scelte di coach Gaspari, che potrebbe non schierare subito tutte le sue stelle adoperando delle rotazioni. Il Pala Barton apre le porte: una nuova occasione per sostenere da vicino le Black Angels in questa fase di preparazione. Novità anche sul fronte rinforzi: la società continua a monitorare il mercato per reperire una nuova pedina dopo la rescissione con la schiacciatrice tedesca Romy Jatzko.