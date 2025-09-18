Volley femminile. Black Angels, cuore e spettacolo. Il test con Scandicci finisce 2-2

La Bartoccini MC Restauri regala spettacolo e cuore davanti al proprio pubblico, fermando sul 2-2 la Savino Del Bene Scandicci, formazione di altissimo livello del campionato di A1 femminile (terza nella scorsa regular season e semifinalista playoff). 25-20, 21-25, 26-24 e 19-25 i parziali dei quattro set disputati sul taraflex di Pian di Massiano (si è preferito non disputare il tie-break), a testimonianza del grande equilibrio che è regnato tra umbre e toscane.

Una prova di spessore, che ha visto le Black Angels giocare con intensità, qualità e continuità, indipendentemente dalle rotazioni nel 6+1. A guidare l’attacco perugino è stata una sontuosa Perinelli, top scorer dell’allenamento congiunto con 17 punti, seguita dalla coppia Williams e Gardini, entrambe a quota 15.

Un test di altissimo valore, che ha confermato come la Bartoccini MC Restauri Perugia abbia tutte le carte in regola per dire la sua in un campionato che si preannuncia entusiasmante. Adesso il calendario segna un nuovo appuntamento da non perdere: domenica prossima, sempre al Pala Barton Energy, alle 17 e a porte aperte, arriva Il Bisonte Firenze. Un’altra occasione per misurarsi con una big della Serie A1 e per continuare a crescere insieme al calore del pubblico perugino.