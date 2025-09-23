Volley femminile, Black Angels. Il bilancio del vice Marangi: "Pronti a dare battaglia a tutti»

Un test utile e ricco di indicazioni per la Bartoccini MC Restauri Perugia, quello di domenica contro Il Bisonte Firenze (amichevole terminata con due set a testa). A tracciare un bilancio del momento è il vice allenatore Guido Marangi.

"Noi daremo battaglia a tutti, da Conegliano in giù, l’atteggiamento non cambia – ha sottolineato Marangi –. Chiaro che Firenze ha obiettivi di campionato più simili ai nostri. È stato un allenamento molto utile, anche se venivamo da una partita giocata mercoledì e la somma di gare si fa un po’ sentire sulle gambe. Non abbiamo approcciato bene all’inizio, su alcuni fondamentali eravamo in ritardo, ma poi pian piano ci siamo assestati meglio".

Il tecnico ha poi rimarcato l’impegno del gruppo nel far fronte alla perdita di Romy Jatzko.

"Le ragazze si stanno impegnando molto anche per sopperire alla sua mancanza che ci ha preso un po’ tutti di sorpresa. Di mercato ne parla la società, ma ora è complicato. Noi facciamo quadrato e cerchiamo di tirare fuori il meglio da ogni situazione".

Sul percorso di crescita della squadra, Marangi ha evidenziato come i tempi di amalgama siano ancora necessari.

"Pronti all’inizio del campionato? Non lo sarà nessuno, perché serve ancora tempo: la squadra è quasi completamente nuova e dobbiamo completare alcuni automatismi".

Uno sguardo all’appuntamento nella capitale.

"Il torneo di Roma di domenica prossima ci darà una bella spinta, perché due partite ravvicinate ci offriranno l’occasione di provare più volte tante situazioni".