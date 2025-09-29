Volley femminile. La Bartoccini Perugia si prende il primo Memorial Simonetta Avalle

BARTOCCINI PERUGIA 3 IL BISONTE FIRENZE 1

Set: 25-13, 25-19, 20-25, 25-22

BARTOCCINI MC RESTAURI: Kump, Turlà, Perinelli 6, Lemmens 11, Ricci 1, Markovic 1, Bartolini, Mazzaro 8, Fiesoli 1, Gardini 26, Williams 12, Recchia (L1). Ne: Kump, Turlà, Bartolini, Sirressi (L2). All: Giovi. Ass. Marangi

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 10, Morello, Bertolino 1, Villani 12, Knollema 13, Malesevic 1, Bukilic 4, Tanase 12, Kacmaz 1, Agrifoglio, Valoppi (L1). N.e.: Zuccarelli, Colzi, Lapini (L2). All.: Chiavegatti. Ass.: Mitti

PERUGIA: b.s. 14, ace 6, ric. Pos. 53 %, ric. Prf. 31 %, att. 38 %, muri 13. FIRENZE: b.s. 12, ace 4, ric. pos. 56 %, ric. prf. 31 %, att. 35 %, muri 6

FIRENZE - Ad una settimana dall’esordio nel campionato di serie A1 femminile la situazione volge al bello in casa della Bartoccini Mc Restauri Perugia che ieri ha conquistato la prima edizione del torneo Roma Capitale – Memorial Simonetta Avalle. Le ragazze del presidente Antonio Bartoccini si proiettano così con rinnovata fiducia ed entusiasmo verso l’esordio in campionato il 6 ottobre in casa con le marchigiane di Vallefoglia. Dopo il successo in rimonta in 4 set di sabato contro le padrone di casa della Roma, le magliette nere si sono ripetute con lo stesso risultato nell’atto conclusivo di domenica contro la ben più quotata rivale targata Il Bisonte Firenze. In evidenza la schiacciatrice Beatrice Gardini che ha conquistato praticamente un set da sola, ripetendo la prestazione di sostanza della semifinale e confermandosi in una condizione importante, ma sugli scudi sono finite anche l’opposta statunitense Kashauna Williams e la centrale belga Nathalie Lemmens, autrici di prove concrete. Bene un po’ in tutti i fondamentali le ragazze di coach Giovi che sono riuscite e fare la differenza nel fondamentale del muro rispetto alle toscane.