Volley femminile. La Mc Restauri guarda avanti

PERUGIA – La curiosità più grande al debutto era rivolta ai nuovi elementi della squadra, ma alla Bartoccini Mc Restauri Perugia c’era anche una sorta di esordio da titolare per una delle atlete più giovani. Nel debutto del campionato di serie A1 femminile ha effettuato ventisette interventi in ricezione ottenendo un 63% di positività e un 56% di perfezione la ventenne libero Stefania Recchia che ha tenuto bene il campo per cinque set: "Ho cercato di fare del mio meglio a livello personale, purtroppo abbiamo perso e ovviamente prima viene il pensiero per la squadra. Sono contenta, ho giocato molto tranquilla nonostante c’era un po’ di ansia alla vigilia, mi sono divertita e questa è la cosa importante. La prestazione di squadra secondo me può considerarsi soddisfacente, tutte hanno dato il loro meglio, abbiamo avuto un briciolo di sfortuna nel finale ma va bene così. Siamo una bella squadra che può dire la sua e sono veramente orgogliosa della squadra". Un segnale di maturità davvero importante per la giovane specialista della seconda linea, che ha dimostrato di poter reggere con solidità il peso del ruolo in una gara impegnativa.

Le perugine hanno ripreso gli allenamenti martedì pomeriggio, e proseguiranno sino a venerdì, alternando le sedute tecniche con lo studio e l’analisi dei video. Sabato mattina la squadra partirà per Firenze, dove in serata, con inizio alle ore 20,30, affronterà la Savino Del Bene Scandicci nel prossimo appuntamento stagionale. Sarà possibile seguire in diretta la squadra nella seconda giornata di campionato davanti alle telecamere di Rai Sport.

La classifica: Novara 3, Milano 3, Chieri 3, Scandicci 3, Conegliano 2, Vallefoglia 2, Cuneo 2, Macerata 1, Perugia 1, Busto Arsizio 1, Cuneo 0, Firenze 0, Bergamo 0, San Giovanni in Marignano 0.