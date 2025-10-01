Volley femminile. La Mc Restauri prepara l’esordio. Lunedì “la prima“ con Vallefoglia

Settimana di vigilia per l’esordio del campionato, ultimi giorni per sistemare l’assetto della squadra che parteciperà alla serie A1 femminile. Il periodo, come d’abitudine, è sfruttato dalla Bartoccini Mc Restauri Perugia per effettuare le presentazioni ufficiali. Ieri sera si è tenuta la serata di insieme agli sponsor in una serata conviviale. Lunedì 6 ottobre (alle ore 20,30) al palasport di Pian di Massiano l’esordio contro le marchigiane di Vallefoglia.

Le magliette nere arrivano all’appuntamento con entusiasmo e fiducia, forti del trionfo nella prima edizione del Memorial Simonetta Avalle disputato lo scorso fine settimana.

Due vittorie che forniscono ottimismo al gruppo che si confronterà nuovamente con la massima categoria italiana. Il calendario della settimana prevede un percorso di avvicinamento intenso. Dopo i due giorni di riposo concessi a inizio settimana, oggi si torna a lavorare in palestra con sedute di pesi e allenamento tecnico. Il vero banco di prova arriverà giovedì 2 ottobre, quando le umbre nel proprio palasport ritroveranno Roma in un allenamento congiunto che fungerà da prova generale in vista dell’esordio, sarà questa l’ultima occasione per apportare modifiche agli schemi. Venerdì e sabato spazio ancora a tecnica individuale, lavoro video e sessioni di allenamento, mentre domenica il gruppo avrà mezza giornata libera prima del debutto.

Lunedì mattina spazio ad un allenamento di rifinitura, prima del grande appuntamento serale. Una serata attesa, che tutti gli sportivi, ed in particolare i tifosi delle perugine, hanno già cerchiato in rosso sul calendario. Alberto Aglietti