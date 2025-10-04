Volley femminile. Le Black Angels si scaldano. Buoni segnali nell’ultimo test

Si è disputata giovedì l’ultima uscita della fase di preparazione alla nuova stagione dovrebbe essere la più attendibile sotto il profilo della condizione atletica e dell’intesa di squadra. A quattro giorni dall’esordio in serie A1 femminile la Bartoccini Mc Restauri Perugia ha sostenuto un test gratificante sotto il profilo del risultato e della prestazione. Al palasport di Pian di Massiano contro la Smi Roma, squadra di categoria inferiore, le magliette nere hanno sfoderato una prova di sostanza, tenendo sempre il pallino del gioco in mano con autorevolezza. Le padrone di casa hanno fatto loro tutti e quattro i set disputati, denotando un certo miglioramento rispetto alle settimane precedenti e, in particolare, rispetto alla scorsa amichevole con le capitoline che erano riuscite ad insidiare maggiormente.

È apparsa soddisfatta la dirigenza delle umbre per la prova delle proprie giocatrici, all’infuori di capitan Sirressi che si è infortunata al legamento collaterale del ginocchio, tutte hanno ruotato in questo test che ha fatto da prova generale alla vigilia del debutto.

BARTOCCINI MC RESTAURI – SMI ROMA = 3-0 (4-0) (25-21, 25-20, 25-20) (25-18)

: Williams 16, Perinelli 14, Lemmens 8, Mazzaro 7, Gardini 6, Ricci, Recchia (L1), Markovic 11, Fiesoli 9, Bartolini 5, Kump 3, Turlà 1. N.E. - Sirressi (L2). All. Andrea Giovi.

ROMA: Perovic 20, Mason 12, Consoli 8, Bosso 6, Angelina 5, Guiducci 2, Zannoni (L1), Biesso 4, Pecorari 2, Cantoni 1, Baratella. N.E. – Guidi, Sbano (L2). All. Giuseppe Cuccarini. MC (b.s. 8, v. 5, muri 13, errori 11). SMI (b.s. 10, v. 5, muri 4, errori 10).