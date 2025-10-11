Volley femminile. Parte la stagione di B1 e B2: le gare

PERUGIA – In serie B1 femminile le squadre del Cuore Verde d’Italia in campo tra le mura amiche. La Torneria Tmm Magione al palazzetto di via della Libertà (ore 15) si misura con la Epas Agocap Modica; tra le locali curiosità per l’opposta Caterina Bellanca, siciliane fiduciose con l’alzatrice Mireya Jimenez. La Femac Trestina al palasport di via Unione Sovietica (ore 21) riceve la Tenute Manduano Cerignola; la fiducia altotiberina è riposta nella centrale Valentina Mearini, le pugliesi schierano la schiacciatrice finlandese Hilkka Hujanen. In serie B2 femminile due team difendono i colori umbri. La Fail Group Marsciano al palasport Pippi Tiberi (ore 21) affronta la Cimas Urbania; le biancoblù puntano sulla centrale Sara Pierini, le marchigiane sulla schiacciatrice Margherita Cicchitelli. La Lucky Wind Antico Pastificio Foligno-Trevi è impegnata sul campo della Cme Vitt Chiusi; le toscane fanno leva sulla alzatrice Francesca Valdambrini, le ospiti contrappongono la libero Martina Panciroli.