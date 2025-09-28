Giannelli numero 1: è il Sinner del volley

Qualcuno il paragone l’ha già fatto, ora che Simone Giannelli ha vinto il suo secondo titolo mondiale alla guida dell’Italvolley: il capitano della nazionale è un po’ lo Jannik Sinner del nostro volley, nel senso di numero 1 e di leader che non ha bisogno di fare tante scene per vincere. Ma il confronto merita di essere approfondito, perché va ben oltre lo slogan.

Prima di tutto la geografia, che diventa personalità e cultura del lavoro: Jannik Sinner è nato il 16 agosto 2001 a Sesto Pusteria, in provincia di Bolzano, Simone Giannelli il 9 agosto 1996 nel capoluogo. Per un curioso caso del destino, Simone aveva iniziato proprio con il tennis prima di passare alla pallavolo, Jannik era molto dotato nello sci. Hanno iniziato entrambi a vincere presto, già da bambini, ed entrambi lo hanno fatto senza tradire alcuni principi fondamentali: al talento hanno saputo unire il lavoro quotidiano individuale, tramite lo sforzo quotidiano hanno coltivato il dono che avevano ricevuto da madre natura e dai cromosomi. Le famiglie, nel senso più ampio e radicato del termine, sono una componente decisiva per entrambi: è grazie ai legami solidi con genitori e terra d’origine che sono diventati gli uomini che sono, quelli che poi hanno permesso anche all’atleta di arrivare a vincere.

Quando parlano, questi valori sono ben chiari nelle loro parole. E chi li conosce sa che dietro la maschera necessaria sul palco, quella di ragazzi molto seri e rigorosi, in realtà si nascondono spiriti liberi e capaci di ridere e sorridere con compagni e amici.

Il resto è apparentemente tutto diverso: Jannik in campo va da solo, con tutti gli occhi addosso anche se ha uno staff che si è scelto in prima persona e con il quale il confronto è costante. Simone è sempre protagonista, perché il suo ruolo lo porta a toccare il pallone ogni volta che è nella sua metà campo, eppure il suo ruolo è paradossalmente votato all’ombra e non alla luce della ribalta. Perché deve mettere altri nelle condizioni di fare i punti, quasi sempre (in realtà molti li fa anche in prima persona). Jannik mentre è in campo pensa quasi solo a se stesso e al modo in cui compiere al meglio un gesto tecnico per avvicinarsi alla perfezione, Simone guarda compagni e avversari e prende ogni volta una decisione in millesimi di secondo, confrontandosi con la situazione e con altri undici tra compagni e avversari.

Jannik è stato il numero uno al mondo, tornerà ad esserlo, e comunque è già il tennista italiano più vincente di sempre, Simone è leader della squadra due volte campione del mondo dal 2022 e finisce spesso con il premio di Mvp in nazionale e nei club, ed è merce rara per il suo ruolo. Entrambi sono figli di tempi moderni, conoscono e sanno usare la tecnologia: Sinner è un punto di riferimento non solo per i fans con le sue attività sui social, Simone è stato anche uno dei ‘Popfessori’, con filmati didattici che i ragazzi delle scuole italiane possono trovare sulle app dei loro registri elettronici.

La solidità delle Dolomiti e del carattere è la stessa, uguale è l’approccio etico al lavoro quotidiano, le stesse regole personali controllano la gestione delle vittorie (tante) e delle sconfitte (meno, ma ci sono, per fortuna anche loro).

E allora di che cosa ci stupiamo?