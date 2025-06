Volley. Giovani Block Devils. Giorgio Tamagnini convocato in Under 16

Mentre la stagione della prima squadra si è conclusa, con la conquista della Champions League nella Final Four di Łódź, quella del settore giovanile non è ancora finita. Per le giovanili si apre un periodo ricco di impegni e per la Sir targata Mericat sono numerosi gli appuntamenti a cui sono chiamati a partecipare.

Intanto per Giorgio Tamagnini, classe 2010, è arrivata la convocazione in Nazionale Under 16. Il giovanissimo talento del vivaio bianconero è stato convocato per un collegiale che si svolgerà a Camigliatello Silano, in Calabria, dal 9 al 16 giugno, sotto la guida di coach Vincenzo Fanizza coadiuvato da uno staff tecnico di livello nazionale. La convocazione di Tavagnini è un grande orgoglio per il club del Presidente Gino Sirci, che continua a “sfornare” giocatori con un futuro promettente. Questa è infatti la quarta convocazione, che segue quelle di Gioele Brunelli, Francesco Guerrini e Vittorio Broccatelli.

Nel frattempo, altri giovani talenti del settore giovanile della Sir si stanno allenando in preparazione all’imminente Trofeo delle Regioni. I ragazzi stanno lavorando, sotto la guida del selezionatore regionale Andrea Piacentini, in vista del grande appuntamento nazionale, che si svolgerà in Puglia, a partire dal 24 giugno. Un risultato importante è arrivato anche dall’S3 della Sir targata Mericat, che vola alle finali nazionali a Caorle dopo aver vinto, nei giorni scorsi, la finale regionale.