Volley, Giovannini in Azzurro. Megabox, le nazionali in campo. Stoyanova e Thokbuom leader

E’ una Megabox colorata di azzurro. Diverse giocatrici sono impegnate nei tornei estivi delle loro rispettive nazionali e si stanno distinguendo con prestazioni significative. Nella nazionale azzurra, che conduce dopo i primi due round la Volley Nations League con otto vittorie su otto davanti a Polonia e Brasile, è una pedina fondamentale nello scacchiere di Julio Velasco la schiacciatrice Gaia Giovannini, già medaglia d’oro olimpica l’anno scorso a Parigi. Dal canto suo, la giovane opposta bulgara Mikaela Stoyanova ha firmato 9.75 punti e 1.75 muri a partita, portando la sua nazionale sin qui ad un undicesimo posto da non trascurare. Quanto alla centrale Nyadholi Thokbuom, con il suo Canada, ha messo a segno 6.2 punti a partita, firmando 12 punti con 9/12 dal campo contro il Brasile. Il prossimo round di VNL è in programma dal 9 al 13 luglio. L’Italia giocherà ad Apeldoorn (Olanda) con le padrone di casa (il cui preparatore atletico è il biancoverde Alessandro Bracceschi), il Belgio, la Serbia e la Turchia.

La Bulgaria giocherà a Chiba (Giappone) contro Brasile, Francia, Corea del Sud e Polonia. Il Canada sarà ad Arlington (Stati Uniti), ove affronterà Germania, Cina, Stati Uniti e Thailandia. Le finali, cui parteciperanno le prime otto classificate al termine dei tre round di qualificazione, si terranno a Lodz (Polonia) dal 23 al 27 luglio. Si è invece appena conclusa ad Ängelholm la European Golden League, cui hanno partecipato 12 squadre nazionali europee. L’ha spuntata l’Ucraina per la terza volta nella sua storia. La Romania della schiacciatrice neo biancoverde Adelina Ungureanu (quinta tra le migliori realizzatrici con 17.2 punti a partita) si è piazzata al terzo posto, superando per 3-2 le padrone di casa della Svezia di Isabelle Haak. Ottava è arrivata la Croazia della nuova centrale delle tigri Božana Butigan (13.8 punti, migliore giocatrice di tutto il torneo sia a muro, con 2.8 muri, che al servizio, con 2.5 ace, a partita), e nona la Spagna di Raquel Lázaro Castellanos (terza per efficienza tra le palleggiatrici con il 44.8%).

b. t.