Volley. Giulio Leonardi resta alla Sir: : "Iniziare al meglio la stagione»

PERUGIA – In un club di alto livello sono importanti tutte le componenti, in particolare quelle dello staff sanitario che devono cercare di rimediare ai piccoli e grandi acciacchi che ci sono durante una stagione. Alla Sir Susa Vim Perugia che ha vinto la champions league maschile c’è la convinzione che la struttura medica abbia contribuito a tenere in buone condizioni atletiche i suoi atleti. La conferma del fisioterapista Giulio Leonardi ne è di esempio: "La stagione che si è appena conclusa è stata impegnativa dal punto di vista della gestione del lavoro e delle varie problematiche che si sono presentate durante l’anno. La qualità del lavoro si è alzata in questi anni perché è sempre più importante raccogliere dati ad inizio stagione che possano sorreggere il lavoro da impostare nella maniera più sicura possibile per i ragazzi. Durante la scorsa stagione sono state incrementate le strategie valutative e le strategie di recupero. Non ci sono stati troppi dubbi nel proseguire il rapporto, è una realtà in cui mi sento a casa. Il prossimo anno ci saranno molti più impegni, trasferte europee, trasferte intercontinentali, il calendario sarà veramente un tour de force dall’inizio alla fine".