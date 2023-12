Volley: i campioni del mondo preparano la sfida contro trento. Sir Susa Vim Perugia, l’orgoglio di Gino Sirci: "Vinto per la nostra regione»

PERUGIA – A poche ore dallo scontro al vertice della superlega maschile l’ambiente delle schiacciate si carica di energia. La Sir Susa Vim Perugia, vincitrice del mondiale per club, domenica sarà ospite del Trento, campione d’Italia in carica. Uno scontro fra prime due della classifica che mette in palio il primo posto. Il presidente Gino Sirci (nella foto), nel frattempo, parla dell’ultimo successo: "Siamo di nuovo campioni del mondo, non è stata una cosa fortuita esserci riconfermati, siamo molto orgogliosi di aver vinto per la nostra piccola regione. Quattro vittorie per tre a zero e senza perdere nemmeno un set, considerando che non avevamo due giocatori titolari. È il tredicesimo trofeo in dodici anni di massima categoria, dietro a questo c’è una grande pianificazione. Sono contento soprattutto per i nostri sponsor e anche per i tifosi, l’ambiente si era un po’ demoralizzato dopo il brutto finale dello scorso anno, in pochi si aspettavano un inizio così scoppiettante. Contiamo su un grande organico di giocatori, un ottimo staff tecnico ed una dirigenza affidabile, vedo che stiamo andando molto bene, c’è voglia di fare, ci sono degli sponsor appassionati. Il prossimo trofeo sarà a fine febbraio la coppa Italia, adesso siamo in testa alla classifica, però non ci possiamo rilassare, abbiamo vinto due trofei e guardiamo avanti. Rispetto a dodici mesi fa la cosa che mi fa stare un pochino più tranquillo è avere un allenatore molto esperto in vittorie, è uno di quelli che ha vinto più. Domenica giochiamo a Trento, nella casa dei detentori del titolo, dove lui era impiegato l’anno scorso. Vorranno farci male, ma noi speriamo di rimanere in piedi".

Alberto Aglietti