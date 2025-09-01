Volley, il mercato. Fogu guida la Fossato

Nella nuova stagione agonistica si presenta con nuovi programmi tecnici la Fossato Volley.

La guida della prima squadra di serie C femminile, realizzata in collaborazione con la Sigillo Volley, è stata affidata a Francesco Fogu, coach di consolidata capacità ed esperienza. Giuliano Chiocci proseguirà l’ottimo lavoro svolto con il gruppo under 16 femminile, reduce dalla vittoria della coppa Umbra, che sarà impegnato su due fronti, under 18 femminile e serie D; sarà inoltre impegnato a condurre il gruppo della under 14 femminile realizzato in collaborazione con Csi Don Bosco di Gubbio. Bruno Brunetti sarà ancora alla guida dei gruppi formati dalle più piccole atlete del minivolley.

Alle ragazze che volessero avvicinarsi o ritornare nel mondo della pallavolo, la società sportiva offre la possibilità di svolgere prove di avviamento e di allenamento al palazzetto.

Novità anche alla Volley Umbertide che sta concludendo il suo organigramma di figure tecniche. Dopo due anni positivi a Ponte Felcino arriva in biancorosso il valido allenatore Alberto Spagnolli che collaborerà al settore giovanile maschile e alla serie C: "Sono molto contento di essere qui perché ho trovato finalmente una società che crede fermamente nello sviluppo dei settori giovanili con un progetto a lungo termine. Sono stato conquistato dall’entusiasmo della presidente Sabrina Baldinelli e dalla competenza del coach Marco Magnanelli e spero di ricambiare la grande stima dimostrata nei miei confronti".

A.A.