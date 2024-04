Volley: il personaggio. Davide Marra lascia la pallavolo giocata

CITTA’ DI CASTELLO - L’inconfondibile numero 3 sulle spalle (il 2 in Nazionale), il sorriso e la grinta sempre presenti, stampati sul volto di un calabrese trapiantato in Umbria, per studio, gioco e, diciamolo pure, alla fine anche per amore: Davide Marra, dopo aver aver portato San Giustino ai play off di A3, lascia la pallavolo giocata. Arrivato dalla sua Praia a Mare in Umbria per studio, passa da Foligno a Marsciano, poi a Città di Castello trionfa con i biancorossi in serie B e si affaccia alla A2, Loreto in A1 e la nazionale da titolare nel mondiale 2010 proprio in Italia. Vince la Coppa Italia e si ferma a gara 5 della finale scudetto con Piacenza (a proposito il gigante Simon gli ha dedicato uno splendido post su Instagram) poi Vibo Valentia, Siena e il ritorno in Umbria a Città di Castello e San Giustino in B1 e A3. Sono tanti i momenti belli di una carriera importante: "Sono partito dalla B2 – afferma Davide Marra – per poi salire fino alla Nazionale. Ogni volta che ho esordito nella nuova categoria è stato un gran giorno, perché stavo coronando il desiderio di bambino. A Loreto in A1 e con la Nazionale erano venuti i miei familiari a vedermi, mentre a San Giustino ricordo la prima volta che Camilla, mia figlia e di Jessica, è venuta in campo a salutarmi". Ormai Davide è altotiberino d’adozione: "Qui ho conosciuto Jessica e quando sono venuto a San Giustino avevo già fatto la scelta di vita, nonostante mi fossero arrivate richieste da Superlega e A2". Infine i ringraziamenti: "A tutte le persone che ho incontrato, dalla società di Praia a Mare fino al campionato del mondo. Un grazie a mio padre, mia madre, mia sorella, Jessica e Camilla, senza di loro non sarei riuscito a fare nulla".