Volley. In viaggio con la Sir Perugia. Oggi il sorteggio degli abbonati

Fervono i preparativi, in casa Sir Susa Scai Perugia, per l’evento conclusivo del contest “Viaggia con la squadra”, ideato dal presidente Gino Sirci per coinvolgere gli abbonati nei due grandi eventi internazionali di questa stagione, la Supercoppa italiana, che si disputerà in Arabia Saudita e il Mondiale per Club, che torna in Brasile. Tutti i tifosi, che hanno sottoscritto l’abbonamento stagionale per seguire le partite casalinghe hanno partecipato di diritto al contest che oggi avrà la sua giornata conclusiva. L’iniziativa ha suscitato molta curiosità perché unica nel suo genere: il club di Perugia, che da sempre vanta un pubblico tra i più calorosi d’Italia, estendendosi ben oltre i confini regionali, ha voluto premiare gli abbonati offrendo loro un’opportunità incredibile, come quella di viaggiare al seguito della squadra per vivere “dall’interno” tutti i momenti che incorniciano questi grandi eventi, dal viaggio, alla rifinitura, alla vigilia del match.

Oggi al termine dell’allenamento pomeridiano, Sirci, insieme ai giocatori, selezioneranno, pescando a sorte dall’urna contenente i nominativi di tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento, dieci tifosi che potranno viaggiare al seguito della squadra a Dammam, in Arabia Saudita, e altri dieci che viaggeranno con il gruppo in Brasile per il Mondiale per club, competizione alla quale i Block Devils hanno partecipato due volte, vincendole entrambe. La Supercoppa sarà il primo trofeo stagionale per il quale i Block Devils scenderanno in campo. Nella Final Four, che quest’anno per la prima volta si disputerà in Arabia Saudita, si affronteranno Perugia, Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova e Rana Verona. Prima semifinale venerdì 7 novembre tra Perugia e Trento, seconda semifinale tra Civitanova e Verona. Il giorno seguente, sarà assegnato il trofeo. Altri dieci abbonati saranno estratti per viaggiare con il team bianconero in occasione del Mondiale per Club, dal 16 al 21 dicembre.