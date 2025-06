Volley: la festa per la promozione. Pietralunga in prima divisione

PIETRALUNGA – Un risultato straordinario, frutto di passione, impegno e spirito di squadra per la Pietralunga Volley che ha conquistato la promozione in Prima Divisione. "Dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza sanitaria da Covid 19 – ha spiegato la dirigente della società, Erica Pascolini – la squadra è tornata in campo nel 2024 con grande determinazione. La ripartenza non è stata solo un ritorno alla normalità, ma un vero e proprio slancio verso il successo". La società, che oggi conta circa 80 atleti, tra ragazzi e ragazze, è riuscita a riorganizzarsi, ricostruire i gruppi e riprendere con entusiasmo allenamenti e campionati e l’impegno di atleti, tecnici, dirigenti e famiglie ha permesso alla squadra di affrontare la nuova stagione con energia e determinazione. "Ripartendo dalla Seconda Divisione – ha raccontato l’allenatrice Sara Fiorucci – abbiamo affrontato sfide, sacrifici e tanto lavoro, ma con cuore, grinta e passione. Un enorme grazie al Comune di Pietralunga, alla Polisportiva Pietralunghese e agli sponsor che ci sostengono ogni giorno, Giuliano Tartufi, GB Software, pizzeria Il Triangolo e Farmacia Pietralunga".