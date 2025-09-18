Volley. La Lube supera la Sir 3-1. Sale il livello delle amichevoli

Un buon test, con la Sir che lascia, si fa per dire, la posta agli avversari, alla Lube. Già, perché si è trattato il secondo allenamento congiunto di questa pre-season, ospitato all’Eurosuole Forum di Civitanova. Un’occasione che ha fatto riassaporare ai Block Devils il gusto della trasferta in un campo importante come quello della Lube.

La squadra di casa, dimezzata dalle assenze di sette nazionali, si è presentata in campo con un paio di innesti del settore giovanile e il giovane schiacciatore ucraino Hetman che sta aiutando il gruppo in allenamento in questa fase della stagione e oggi ha chiuso l’allenamento congiunto mettendo a segno 17 punti. Nella metà campo di Perugia torna Donovan Dzavoronok, che ha giocato i primi due set dimostrandosi sulla via del recupero. Buone indicazioni anche oggi per coach Angelo Lorenzetti che utilizza queste occasioni per testare in campo gli schemi tecnico-tattici provati in allenamento.

I padroni di casa si prendono il primo set spingendo in attacco con il 67% di efficacia, la Sir Susa Scai Perugia vince la seconda frazione 20-25 spinta dagli attacchi di Ben Tara (18 punti per lui al temine dell’allenamento congiunto), dai colpi di Plotnytskyi e dalle fiammate dal centro di Solè e Crosato. Ottimi segnali anche nel terzo parziale in cui i Block Devils, sotto 24-20, annullano ben 4 set point ai marchigiani allungando il set ai vantaggi (si chiuderà 33-31 per la Lube). Di comune accordo tra i due club si gioca anche un quarto set a 15, vinto dai padroni di casa 15-13.

CUCINE LUBE CIVITANOVA - SIR SUSA SCAI PERUGIA 3-1

Parziali: 25-22, 20-25, 33-31, 15-13.