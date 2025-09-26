Acquista il giornale
Volley. La Sir batte la Lube (3-1) nell’ultimo test

di FRANCESCA MENCACCI
26 settembre 2025
Si chiude con l’allenamento congiunto con la Lube il ciclo di test amichevoli di questa pre-season in cui i Block Devils confermano il loro stato di crescita a livello tecnico tattico, ma anche di atteggiamento e approccio. Le due formazioni giocano tre set pieni e un quarto parziale a 15: gli ospiti si prendono in rimonta il primo set ai vantaggi, poi è Perugia a conquistare gli altri tre, chiudendo 3-1. Buone indicazioni anche questa volta per lo staff tecnico bianconero a livello di prestazione di squadra e anche di numeri individuali. Sontuoso il bottino conquistato da Ben Tara (26 punti e 3 muri), in doppia cifra anche entrambi i centrali (10 punti Solè e 13 Crosato). In difesa Massimo Colaci conferma la sua solidità e nell’ultima frazione coach Lorenzetti lascia spazio anche a Gaggini. La squadra chiude con il 56% di efficacia in attacco e anche questa sera, come era già successo all’Eurosuole Forum, con un a particolare efficienza a muro (13 i Block vincenti).

SIR SUSA SCAI PERUGIA - CUCINE LUBE CIVITANOVA - 3-1

Parziali: 25-27, 25-22, 25-21, 21-19.

© Riproduzione riservata

