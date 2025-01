Volley. La Sir Perugia si gode la vittoria in Champions: "Atteggiamento giusto, ora la Coppa Italia»

La Champions League maschile continua a regalare soddisfazioni ad una Sir Sicoma Monini Perugia tormentata dagli infortuni. Il successo di giovedì in terra straniera ha messo al sicuro il primo posto del girone, mantenendo la miglior testa di serie. A caldo il centrale argentino Agustin Loser ha detto: "È importante non aver perso alcun set. È stata difficile perché davanti ai loro tifosi giocano bene, spingono con la battuta. Secondo me siamo stati bravi, forse qualche momento non abbiamo giocato come sappiamo, però l’importante era vincere tre a zero. Il fondamentale dove loro hanno spinto è la e battuta. Anche in attacco sono stati bravi. Alla Coppa Italia mancano dieci giorni, ma prima c’era un’altra gara importante, domenica si va a Civitanova Marche, sarà una partita molto difficile, loro non hanno mai perso in casa".

Ha esposto il suo pensiero il tecnico Angelo Lorenzetti (nella foto): "Adesso è un periodo un po’ croccante, non rinnego nulla di quello che ho detto in passato, i ragazzi hanno sempre lavorato bene ma si è un po’ complicata la faccenda. Abbiamo un obiettivo importante che è la Coppa Italia. Ne parleremo con più tranquillità, nel primo set ci sono state delle indecisioni che non devono esserci, non è per volontà ma perché forse c’era qualcosa che ci tratteneva. Devo essere più bravo e fargli capire il momento a fare giocare a briglia sciolta. Tante volte ho parlato con loro quest’anno in palestra, l’atteggiamento è quello giusto. Ci dispiace aver perso la partita di domenica davanti a quel pubblico, le emozioni sono state tante e bisogna imparare a gestirle. La pallavolo va avanti e io prima di tutto deve essere bravo a fargli capire come impostare questo periodo qua con più tranquillità, perché non è che casca il mondo".