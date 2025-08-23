Volley, Lavia si rompe una mano in allenamento: salterà il mondiale

Una brutta tegola si abbatte sulla nazionale maschile di volley: lo schiacciatore titolare della squadra di De Giorgi Daniele Lavia si è procurato un brutto infortunio alla mano che ne pregiudicherà quasi sicuramente la presenza al mondiale che inizia a metà settembre nelle Filippine, e apre anche un contenzioso tra il club di Trento e la Fipav. E’ stata Trento e non la Federvolley a diffondere la notizia con una nota ufficiale: “Trentino Volley rende noto che nella giornata odierna a Verona, durante un allenamento con la Nazionale Italiana, lo schiacciatore Daniele Lavia ha riportato la frattura scomposta pluriframmentaria, con associate lesioni tendinee, sia del quarto sia del quinto dito della mano destra.

Il giocatore è stato sottoposto nel pomeriggio odierno ad intervento chirurgico di riduzione, stabilizzazione ossea e sutura tendinea presso l’Ospedale Borgo Trento di Verona dal primario dottor Massimo Corain. Da valutare i tempi di recupero, che saranno comunque molto lunghi.

La dirigenza della Società oggi vuole solo pensare ad accogliere quanto prima Daniele per iniziare il lavoro fisico-terapico più opportuno per un recupero ottimale del giocatore.

Nei prossimi giorni verrà invece affrontata con i vertici federali la tematica riguardante le responsabilità, ivi comprese quelle economico-finanziarie, considerando che l’atleta, per un infortunio subìto durante il lungo periodo di convocazione con la Nazionale Italiana, dovrà saltare una parte importante del Campionato di SuperLega, con un notevole danno per il Club”.

Subito dopo è arrivata anche la nota della Fipav: “Lo schiacciatore azzurro Daniele Lavia ha subìto oggi a Verona un trauma da schiacciamento alla mano destra per una caduta accidentale.

E’ stato immediatamente soccorso dallo staff sanitario della Nazionale e sottoposto ad accertamenti specifici che hanno evidenziato fratture scomposte ed esposte a carico delle falangi del quarto e quinto dito. Si è reso quindi necessario un intervento chirurgico in urgenza, effettuato immediatamente dal dottor Corain e dal dottor Giardini presso il reparto di Chirurgia della mano dell’Ospedale Borgo Trento di Verona.

L’intervento di ricostruzione osteotendinea e dei tessuti molli della mano è tecnicamente riuscito, l’arto è stato immobilizzato con tutore dedicato e il giocatore, che dunque non parteciperà alla rassegna iridata in programma nelle Filippine, potrà iniziare il percorso riabilitativo tra due settimane circa”.

Quindi oltre alla sofferenza del ragazzo per l’infortunio e al danno per la nazionale che perde un punto di riferimento del sestetto titolare (come capitavo alla femminile con l’infortunio ad Alice Degradi), si apre un altro fronte che si preannuncia molto caldo.