Volley, le amichevoli pre-campionato. Sir, al via gli allenamenti congiunti. Si comincia in casa contro Siena

PERUGIA – Procede a ranghi ridotti la preparazione atletica della Sir Safety Perugia che è alla ricerca della miglior condizione. I block-devils continuano ad affinare la propria condizione con l’ausilio degli atleti del settore giovanile e si preparano per affrontare le prime verifiche sul campo. Lo staff tecnico composto da coach Angelo Lorenzetti e dal vice Massimiliano Giaccardi, insieme allo staff dirigenziale perugino, ha definito il programma delle amichevoli precampionato, occasioni fondamentali per i giocatori di ritrovare le sensazioni di gioco dopo mesi di tranquillità. Saranno anche occasioni utili per i tifosi che smaniano per rivedere i propri beniamini dal vivo dato che gli allenamenti saranno sempre a porte aperte e con ingresso gratuito. Il primo appuntamento sarà tra le mura amiche di Pian di Massiano sabato 6 settembre contro Siena (A2). Successivamente, sabato 13 settembre, ci sarà un altro impegno casalingo contro Cisterna (superlega). Seguiranno due trasferte, quella di mercoledì 17 settembre a Civitanova Marche (superlega); mentre sabato 20 settembre sarà restituita la cortesia con visita a Cisterna (superlega).

A.A.