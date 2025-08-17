Volley, Manfredini e Adigwe portano l’Italia under 21 sul tetto del mondo

C’è una Nazionale femminile, quella Under 21, che il suo Mondiale l’ha già vinto, con una finale da batticuore in Indonesia, domando la resistenza del Giappone con un 3-2 sudatissimo (25-22, 22-25, 15-25, 25-19, 15-11), in rimonta. Un successo che conferma la bontà e lo straordinario stato di salute di un movimento che non soltanto sta mietendo successi al livello più alto, con Egonu e compagne che tra pochi giorni inizieranno a inseguire il loro, di Mondiale, ma dietro sta garantendo anno dopo anno un ricambio generazionale sempre più convincente. Un cammino quasi perfetto quello di Manfredini e compagne in Asia, con le azzurre che hanno perso un solo insignificante match contro la Turchia in tutta la rassegna (2-3) per poi dominare gli ottavi di finale contro l’Indonesia, avversario cambiato all’ultimo per la penalità inflitta al Vietnam, ma soprattutto i quarti di finale contro la Cina campione in carica (3-0) e la semifinale col fortissimo Brasile (ancora 3-0). Nella finalissima di domenica pomeriggio la formazione di Nino Gagliardi ha messo in campo tutta la sua determinazione per avere la meglio delle tremende giapponesi: dopo aver vinto il primo parziale le azzurre hanno perso i restanti due parziali, il terzo addirittura 15-25, ma hanno trovato la pazienza e la forza per reagire, vincendo 25-19 il quarto e 15-11 il tie-break decisivo. Tra le migliori come sempre le due centrali Manfredini e Marchesini, la palleggiatrice Sassolini, talento puro, soprattutto l’opposta Adigwe che sembra seguire le orme di Egonu e Antropova e in finale ha messo a segno ben 34 punti. Si tratta del secondo oro nelle ultime quattro edizioni (l’altro nel 2021). Quando non ha vinto, nel 2019 e nel 2023, l’Italia è comunque arrivata seconda. «Un successo così importante e prestigioso - le parole del presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi - è il frutto di un'attenta programmazione e di tanto impegno quotidiano, per questo voglio rivolgere un ringraziamento particolare alle atlete e allo staff tecnico, guidato alla perfezione da Nino Gagliardi. Questo titolo mondiale è l'ennesimo riconoscimento per lo straordinario lavoro svolto dalle nostre società e dall'intero movimento pallavolistico italiano».