Volley maschile A2. Macerata si rinforza. Ecco l’opposto Diaferia

L’opposto campano Davide Diaferia è un nuovo giocatore del Banca Macerata Fisiomed, la società di A2 ha ufficializzato di avere preso questo giocatore. Si tratta di un classe 2003 e alto 195 cm che ha giocato a Ottaviano e infine a Perugia dove ha fatto parte delle giovanili della Sir. Dopo l’esperienza umbra, ha proseguito il suo percorso a Roma con la maglia della Fenice, dove ha disputato due campionati in B. Nell’ultima stagione ha militato in A3 con la Energytime Campobasso. Fisicità, potenza e spirito di sacrificio sono le qualità che hanno spinto Macerata a puntare su di lui con convinzione. "Macerata – dice il giocatore – è sempre stata una squadra con un grande nome, appena è arrivata la chiamata ho detto subito sì. Sono convinto che sia l’ambiente giusto per crescere e migliorare sotto tutti gli aspetti. Il benvenuto ricevuto dalla società e dal coach è stato molto caloroso: mi metterò a disposizione con umiltà, dando sempre il 100% per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi".

La futura maglia numero 12 è consapevole delle sfide che lo attendono, ma mostra già maturità nel leggere il suo percorso e il ruolo che potrà giocare nel nuovo gruppo: "Vengo – racconta Diaferia – da una stagione difficile, ma che mi ha insegnato tanto. Ho saputo farmi trovare pronto quando c’era bisogno di me e questo mi dà fiducia per affrontare la nuova avventura alle porte. A Macerata spero di trovare un ambiente stimolante e un gruppo affiatato con cui crescere giorno dopo giorno". Ai blocchi di partenza ci sarà una squadra profondamente rinnovata con due soli giocatori della passata stagione.