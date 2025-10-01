Volley maschile. Sir, da oggi in campo anche Loser e Ishikawa . Sorteggiati i tifosi che viaggeranno con la squadra

È stato effettuato ieri al palasport di Pian di Massiano il sorteggio degli abbonati della Sir Susa Scai Perugia. Venti fortunati sportivi e tifosi sono stati pescati nell’urna ed hanno ricevuto in regalo un viaggio all’estero al seguito della squadra campione continentale. Dieci potranno assistere da bordo campo alla supercoppa italiana che si disputa nel mese di novembre in Arabia Saudita e dieci avranno l’opportunità di partecipare al mondiale per club che si disputerà nel mese di dicembre in Brasile. La curiosità dei tanti seguaci di fede bianconera è si è propagata velocemente sino ad arrivare all’entusiasmo dei vincitori che sono stati selezionati.

Nel frattempo, i block-devils continuano ad allenarsi a ranghi ridotti, ma a dare manforte alla formazione ci saranno da oggi anche il centrale argentino Agustin Loser e lo schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa, arrivati nel capoluogo regionale dopo pochi giorni di riposo che sono seguiti alla partecipazione ai campionati mondiali svolti nelle Filippine. Per tornare a pieno regime bisognerà attendere ancora qualche giorno, quando la squadra potrà riabbracciare la medaglia di bronzo lo schiacciatore polacco Kamil Semeniuk, e le medaglie d’oro iridate degli azzurri Simone Giannelli e Roberto Russo. Non appena saranno al completo i perugini partiranno per la tournée in terra giapponese. Le esibizioni amichevoli contro il Suntory Sunbirds si terranno a Tokyo il 7 e 8 ottobre.

A.A.