Volley maschile. Sir in Giappone, al via la world challenge series 2025 . È sfida con i campioni della Suntory Sunbird Osaka

PERUGIA – Comincia oggi la due giorni della world challenge series 2025 con i campioni continentali della Sir Safety Perugia che si misureranno per due volte coi campioni giapponesi della Suntory Sunbird Osaka. L’evento ha attratto un pubblico incredibile, spinto dal richiamo di un livello altissimo di pallavolo. L’impianto della Ariake Arena sarà tutto esaurito ed il presidente Sirci si dice certo che sarà una esperienza memorabile per tutti i giocatori. Notevole anche la copertura mediatica dell’evento, che sarà trasmesso in esclusiva da una delle principali emittenti private nazionali, Fuji Tv, che trasmetterà in diretta entrambe le partite. Il rapporto si è sviluppato per opera di Sport Event Society di Giampaolo Colautti. I due match in programma oggi e domani costituiranno la rifinitura del campionato con il gruppo al completo. Uno dei più attesi è lo schiacciatore e capitano della nazionale giapponese Yuki Ishikawa che afferma: "La pallavolo in Giappone è molto sentita e sono contento di tornare qui a casa con Perugia. Suntory è forte, l’anno scorso e anche due anni fa hanno vinto il campionato; ci sono tanti giocatori della nazionale". Osaka è capitanata da Ran Takahashi e ha nel suo roster anche giocatori stranieri che compongono una squadra forte e temibile. Il valore di questo evento è notevole e sarà estremamente utile per ritrovare il ritmo. I perugini sono attesi da numerose iniziative collaterali, tra firme di autografi, shooting e interviste.