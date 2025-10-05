Volley, Memorial Furiassi-Valenti. Pineto batte Macerata e Fano

Pineto conquista la vittoria nella quarta edizione del Memorial Furiassi-Valenti a cui hanno partecipato anche Banca Macerata Fisiomed e Fano. Subito in campo Rusi Zhelev, a poche ore dall’arrivo in Italia dopo i Mondiali ha giocato con Macerata. Nel primo match Macerata ha battuto Fano 2-1 (25-21, 22-25, 15-7). Zhelev fa coppia col connazionale Karyagin in posto 4. Giocano bene i biancorossi che, salvo il secondo set, prendono sempre un buon vantaggio iniziale che risulta decisivo alla fine del match. Banca Macerata Fisiomed: Fabi, Novello 5, Pedron, Garello, Fall 5, Ambrose 7, Zhelev 12, Karyagin 14, Talevi, Becchio, Gabbanelli (L). NE: Diaferia, Dolcini (L2). All: Giannini.

Poi Pineto sconfigge Fano 2-0 (25-16, 25-19, 15-8). Decide così il Memorial la sfida tra i padroni di casa e Pineto. Gli abruzzesi si fanno valere nel primo set (17-25) con i biancorossi che, al contrario, commettono troppi errori (saranno 12 alla fine del parziale) per poter lottare. Migliora il livello del gioco nel secondo set che mette subito in parità la sfida con un Novello che sale in cattedra (5 punti, 56% in attacco). Macerata parte meglio con Ambrose nel tiebreak, ma deve cedere il passo a un avversario più continuo che si assicura il Memorial con un muro finale su Novello (13-15). Banca Macerata Fisiomed Fabi 2, Novello 9, Pedron 2, Garello, Diaferia 2, Ambrose 7, Zhelev 8, Karyagin 10, Talevi, Becchio, Gabbanelli (L1), Dolcini (L2). NE: Fall, Dolcini.

Ecco le impressioni di Rusi Zhelev, schiacciatore Banca Macerata Fisiomed: "Un match impegnativo. Sono arrivato oggi e ho iniziato con un torneo con la squadra. Sono impressionato dalla qualità della formazione. Penso che sarà un’ottima stagione, i ragazzi stanno facendo grandi cose. Sono sicuro di quello che possiamo fare".