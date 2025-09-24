Volley mondiali, Belgio travolto: Italia in semifinale

La rivincita è servita, ma era prevedibile che sarebbe stata tutta un’altra partita: Italia-Belgio dei quarti di finale del mondiale è una cavalcata azzurra, 3-0 (25-13, 25-18 , 25-18) che ristabilisce le gerarchie tecniche e permette agli azzurri di arrivare alla semifinale di sabato, contro la vincente tra Polonia e Turchia. Una partita senza storia, nella quale il gruppo di De Giorgi mostra un’ottima organizzazione muro-difesa, che è sempre la cartina di tornasole della presenza mentale e morale di una squadra. Zanini, ct italiano del Belgio, cambia qualcosa inserendo Desmet in banda al posto di Rotty che ci aveva punito nel girone, De Giorgi punta su quello che ormai è il sestetto base con Bottolo in diagonale con Michieletto, Romanò opposto a Giannelli, Russo e Gargiulo al centro, Balaso libero.

La gara si mette subito in discesa perché gli azzurri entrano in campo con il piglio degli appuntamenti da non fallire. L’ultima parità è sul 3-3, l’Italia vola via con un lavoro di squadra, 9-4, poi 10-5, 16-7 e 19-9, il Belgio che ci aveva fatto impazzire con gli attacchi di Reggers e Deroo stavolta subisce la pressione dal servizio e non trova sbocchi. L’ultimo punto è un muro di Russo, abbastanza emblematico di come è andato il parziale. Finirà nello stesso modo anche il secondo, nel quale Zanini inserisce Rotty ma gli azzurri scappano subito sul 4-1, 6-2 e 10-7, incrementando il vantaggio giro dopo giro, 16-11, 18-12, 21-14 e poi ancora il muro di Russo a mettere il coperchio sul 2-0.

Terzo set: torna Desmet per Rotty, l’Italia non se ne preoccupa. Il Belgio prova ad allungare sul 4-6, l’Italia si riaggancia sul 7 pari e poi risponde colpo sul colpo senza perdere mai il controllo del parziale. Lo strappo sul 13-10 porta la firma a muro di Russo, guarda caso, Bottolo mette il 14-10 e poi la pipe del 18-14 confermando la sua costante crescita. Russo sigilla il 23-16, il primo matchpoint lo regala un errore al servizio di Deroo, Russo firma l’ace della vittoria.

L’avversario della semifinale di sabato, in orario ancora da definire, uscirà dall’altro quarto in programma oggi tra Polonia e Turchia.

Domani gli altri quarti di finale: alle 9.30 Repubblica Ceca-Iran, alle 14 Stati Uniti-Bulgaria. Domenica la finale a Manila.