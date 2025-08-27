Volley mondiali femminili, sabato alle 12 sarà Italia-Germania negli ottavi
Le tedesche allenate dall’emiliano Bregoli si sono arrese solo al tie-break alla Polonia: non sarà una sfida facile
E’ la Germania allenata dall’italiano Giulio Cesare Bregoli, uno dei tanti tecnici d’esportazione, l’avversaria dell’Italia di Velasco negli ottavi dei mondiali femminili di volley che si giocheranno sabato alle 12 a Bangkok. La squadra allenata dal tecnico emiliano, originario del Ferrarese e cresciuto a Bologna, si è arresa oggi alla Polonia di Lavarini solo al tie-break, finendo al secondo posto nel girone G. Sabato al PalaHuamark di Bangkok (diretta dalle 12 Rai, Dazn e Vbtv) le azzurre dovranno alzare il livello rispetto alle gare del girone di qualificazione. Velasco ha lasciato un giorno libero alla squadra, giovedì il trasferimento da Phuket a Bangkok dove si terrà la fase finale. Chi supera la sfida di domenica troverà la vincente di Polonia-Belgio, nei quarti. Le avversarie provenienti dagli altri gironi potranno essere incontrate dalle azzurre eventualmente solo in semifinale e finale. Carlotta Cambi ha dovuto guardare le ultime due sfide del girone a causa di un piccolo fastidio muscolare alla gamba: “Il mio recupero sta procedendo bene, lo staff medico ha lavorato molto bene con me, i tempi sono stati rispettati e quindi posso affermare di essere oramai pronta per una ripresa totale. Adesso a Bangkok iniziano le partite da dentro o fuori, sarà una lotta a partire dalla sfida con la Germania. Loro giocano una pallavolo particolare e soprattutto fatta bene. Mi aspetto una partita complessa alla luce anche delle difficoltà affrontate nel match di VNL disputato a inizio giugno a Rio. Per questi motivi credo che Italia-Germania sarà una partita davvero combattuta”.
Il quadro completo degli ottavi.
29 agosto Olanda-Serbia ore 12:00 Thailandia-Giappone ore 15:30 30 agosto Italia-Germania ore 12:00 Polonia-Belgio ore 15:30 31 agosto Brasile-Rep. Dominicana ore 12:00 Cina-Francia ore 15:30
1 settembre USA-Canada ore 12:00 Turchia-Slovenia ore 15:30
