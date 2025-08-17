Volley, Mondiali femminili Under 21. Marchesini e Manfredini protagoniste

Parlano modenese i due Mondiali femminili che stanno animando l’ultimo mese d’estate. Partendo dalla competizione iridata Under 21, l’Italia delle titolarissime e modenesi (di nascita la prima, di adozione la seconda) Manfredini e Marchesini é in finale, dopo aver battuto senza difficoltà 3-0 il Brasile in semifinale. Una semifinale giunta dopo aver regolato con lo stesso punteggio anche la Cina che era campione in carica nei quarti di finale. Linda Manfredini, centrale classe 2006 figlia d’arte ormai affermata a livello nazionale, gioca titolare in Serie A1 dopo essere cresciuta prima nell’Anderlini e poi a Sassuolo. Inserita nella rosa di Casalmaggiore nella stagione 2023/24, la Manfredini si è affermata a Busto Arsizio lo scorso anno e continuerà a difendere i colori della squadra lombarda con più di un’ambizione anche nella prossima stagione, al fianco di Alessia Gennari e di altre campionesse. Centrale da 3-4 punti di media a set, la Manfredini ha garantito 10 punti anche nella semifinale vinta col Brasile. Curiosità: avrebbe già potuto essere inserita nelle liste della Vnl, ma con la maturità in ballo é rimasta aggregata all’Under 21 di cui é capitana.

Dalila Marchesini, centrale come la Manfredini, preferisce un primo tempo più vicino al palleggiatore (la Manfredini invece predilige come colpo d’attacco la fast) e in semifinale é stata la migliore in campo con 11 punti personali. Anche lei, pur originaria di Varese, é nata e cresciuta nella Moma Anderlini e vanta esperienza in serie A2 tra San Donà, Cremona e il prossimo anno Altino in Abruzzo. Ieri la soddisfazione di chiudere il match col Brasile con un muro. La finalissima per diventare campionesse mondiali é in programma a Surabaya, Indonesia, contro le fortissime ragazze del Giappone.

NAZIONALE A. Parla modenese ormai da oltre un anno anche la Nazionale A che sta per iniziare la sua avventura iridata in Thailandia, cercando di ottenere uno storico bis tra Olimpiade e Mondiale. I nomi sono i soliti noti: Julio Velasco e Massimo Barbolini in panchina e Francesco Bettalico confermato come fisioterapista nello staff. La partenza alla volta di Phuket, dove le azzurre inizieranno la rassegna il 22 agosto, é fissata per martedì 19 agosto. Nel frattempo Danesi e compagne di stanno allenando al Centro Pavesi.

Alessandro Trebbi